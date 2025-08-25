После поражения на US Open россиянин разбил свою ракетку

ТАСС, 25 августа. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву нужна психологическая помощь специалистов. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал победитель шести турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира Борис Беккер.

Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи в матче первого круга Открытого чемпионата США со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. После матча россиянин разбил свою ракетку.

"Назовем это публичной истерикой. Я думаю, ему нужна профессиональная помощь", - написал Беккер.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.