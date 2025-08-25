Роман Бабаев отметил, что тренер быстро справился с отчасти кризисной ситуацией

ТАСС, 25 августа. Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини быстро справился с кризисной ситуацией в команде. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

Челестини возглавил ЦСКА в летнее межсезонье. Под его руководством команда после шести туров Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте, набрав 14 очков.

"Чемпионство? Я считаю, что пока рано делать прогнозы, даже отталкиваясь от турнирного места. Команда хорошо поработала, тренер быстро справился с отчасти кризисной ситуацией, вызванной уходом предыдущего главного тренера. Результат этой работы пока, что называется, на табло", - сказал Бабаев.

Челестини 49 лет, с 2023 года он возглавлял швейцарский "Базель", с которым в сезоне-2024/25 стал чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии. Ранее он возглавлял "Сьон", "Люцерн", "Лугано" и "Лозанну", с которой в сезоне-2015/16 стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Швейцарии.