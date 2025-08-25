В первом круге US Open чешская теннисистка уступила француженке Диан Парри

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Двукратная победительница Уимблдона Петра Квитова проиграла француженке Диан Парри в матче первого круга US Open, который стал последним в карьере для чешской теннисистки.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу Парри, которая занимает 107-е место в мировом рейтинге. В июне Квитова объявила о том, что US Open станет ее последним турниром в карьере.

Квитовой 35 лет, ее наивысшей позицией в мировом рейтинге было второе место. Чешская теннисистка за карьеру выиграла 31 титул Женской теннисной ассоциации, в том числе дважды побеждала на Уимблдоне - одном из четырех турниров Большого шлема. В 2016 году спортсменка стала бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В составе сборной Чехии Квитова шесть раз выиграла Кубок Федерации (ныне - Кубок Билли Джин Кинг).