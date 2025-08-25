Рябыкин рассказал, что не ожидал возвращения тренера Хартли в клуб КХЛ

В июле Хартли стал главным тренером "Локомотива", Рябыкин вошел в его штаб

ТАСС, 25 августа. Дмитрий Рябыкин не ожидал возвращения канадского тренера Боба Хартли в клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Рябыкин рассказал "Спорт-Экспрессу".

5 июля ярославский "Локомотив" объявил о заключении контракта с Хартли. Последним местом работы канадца был омский "Авангард", который он тренировал с 2018 по 2021 год.

"Не ожидал, что Боб вернется, - сказал Рябыкин. - Когда он мне позвонил с вопросом, хочу ли я быть у него помощником, я сразу согласился. Он соскучился по хоккею. Три или четыре года он не тренировал, хотя много выступал на телевидении и радио - без хоккея не оставался. Но именно тренерской работы не было, так что думаю, что он соскучился".

Рябыкин вошел в тренерский штаб Хартли в "Локомотиве". Ранее он работал с канадцем в "Авангарде".

Хартли 64 года. В 2021 году под его руководством "Авангард" впервые в истории завоевал Кубок Гагарина. В Национальной хоккейной лиге Хартли был главным тренером "Калгари", "Атланты" и "Колорадо", с которым в 2001 году завоевал Кубок Стэнли.