Дисциплинарное производство было возбуждено еще по 29 делам

ОТТАВА, 25 августа. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 280 российских спортсменов на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Данные опубликованы по состоянию на 13 августа. Ожидается, что число наказанных спортсменов увеличится. Дисциплинарное производство было возбуждено еще по 29 делам.

LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года в рамках соглашения о восстановлении прав Российского антидопингового агентства данные были переданы WADA.

Эксперты организации пришли к выводу, что с данными проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения. Российская сторона не согласилась с такими выводами, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.