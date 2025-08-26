В "Атлетико" не заинтересованы в подписании контракта с футболистом "Краснодара" Сперцяном

Испанский клуб завершил работу на трансферном рынке

ТАСС, 26 августа. Испанский "Атлетико" завершил работу на трансферном рынке и не заинтересован в переходе футболиста "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявили в пресс-службе "Атлетико".

Ранее об интересе "Атлетико" к Сперцяну сообщал портал Armenie Football.

"Не знаем об интересе к данному футболисту. Мы закончили работу на трансферном рынке. Нам больше не нужно привлекать новых игроков в этом сезоне", - говорится в сообщении.

Сперцяну 25 лет. Он является воспитанником и капитаном "Краснодара". В составе команды полузащитник провел 152 матча в различных турнирах, отметившись 49 голами и 39 результативными передачами. В прошлом сезоне полузащитник вместе с клубом стал чемпионом России. За сборную Армении на счету футболиста 9 забитых мячей и 4 голевых паса в 34 играх.