Российский теннисист обыграл в трех сетах Дино Прижмича из Хорватии

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл хорвата Дино Прижмича в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 15-м номером. Прижмич попал в основную сетку через квалификацию. Во втором круге россиянин сыграет против американца Тристана Бойера, который получил специальное приглашение (wild card) от организаторов.

Рублеву 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 17 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1997), Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).