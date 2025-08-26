Россиянин в четырех сетах переиграл представителя США Нишеша Басаваредди

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов победил представителя США Нишеша Басаваредди в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:1 в пользу Хачанова (9-й номер посева). Басаваредди попал в основную сетку турнира после получения специального приглашения (wild card) от организаторов. Во втором круге россиянин сыграет с поляком Камилем Майхшаком (без номера посева).

Хачанов стал единственным российским теннисистом, который успешно преодолел стартовый раунд на всех турнирах Большого шлема в нынешнем сезоне. Андрей Рублев, который ранее также успешно стартовал на US Open, завершил участие после поражения в первой игре Открытого чемпионата Австралии в январе. Бывшая первая ракетка мира и России Даниил Медведев в 2025 году лишь раз смог стартовать на турнире Большого шлема с победы - на Открытом чемпионате Австралии.

Хачанову 29 лет, он семь раз побеждал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсмена, который занимает 9-е место в мировом рейтинге, на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир, кроме Медведева, выигрывали Евгений Кафельников (1997) и Марат Сафин (2000).