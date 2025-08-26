Россиянка разгромила американку Алисию Паркс, отдав лишь один гейм

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева обыграла американку Алисию Паркс в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под 5-м номером. Во втором круге россиянка сыграет против соотечественницы Анастасии Потаповой (без номера посева).

Андреевой 18 лет, она занимает 5-е место в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).