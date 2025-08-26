Сам игрок также не намерен переходить в бразильский клуб

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" отказался продавать футболиста Дугласа Сантоса, являющегося капитаном команды, в бразильский "Атлетико Минейро". Об этом сообщил портал Goal.

По информации источника, Сантос получил запросы от ряда бразильских клубов, но "Зенит" не намерен вести переговоры об уходе защитника текущим летом. Отмечается, что сам игрок также намерен продолжить выступать в европейском чемпионате.

25 августа стало известно, что Сантос, имеющий российский паспорт, вызван в сборную Бразилии на ближайшие матчи отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года.

Сантосу 31 год, он выступает за "Зенит" с июля 2019 года. В составе "Зенита" футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 224 матча в различных турнирах, забил 7 мячей и отдал 34 голевые передачи.

Ранее Сантос выступал за бразильские "Наутико" и "Атлетико Минейро", испанскую "Гранаду" и итальянский "Удинезе". В составе "Атлетико Минейро" он стал победителем Кубка Бразилии (2014) и Суперкубка Южной Америки (2014), в котором встречаются победители двух главных клубных турниров континента - Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. В составе сборной Бразилии Сантос стал олимпийским чемпионом в 2016 году.