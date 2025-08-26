По его словам, в предыдущие годы во время заплывов в воде не было столько медуз

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Большое количество медуз находилось в воде во время заплыва через Босфор. Об этом ТАСС рассказал участник заплыва Серафим Чурсин.

Одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор был россиянин Николай Свечников, на финише он не появился. Его поиски ведутся.

"Мое мнение как профессионального тренера и пловца по поводу любительских заплывов на открытой воде такое, что для всех участников подобных мероприятий существуют риски. Это открытая вода, здесь мы работаем в специфической для себя среде, которая для человека не естественна. На воде риску подвержены абсолютно все люди, может случиться все что угодно: от потери сознания от сужения или расширения сосудов до резкого приступа от аллергической реакции. Например, от укуса медузы, которых было очень много. Когда я плыл в 2018, 2020 и 2024 годах, не было столько медуз", - сказал Чурсин.