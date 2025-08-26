Шараповой на US Open вручили перстень Международного зала теннисной славы

24 августа прошла церемония включения Марии Шараповой в Зал славы

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова получила перстень члена Международного зала теннисной славы. Церемония состоялась на центральном корте Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

Шарапова получила перстень из рук бывшей первой ракетки мира бельгийки Ким Клейстерс. 24 августа прошла церемония включения Шараповой в Международный зал теннисной славы.

Шараповой 38 лет, россиянка объявила о завершении карьеры в 2020 году. Она является пятикратной победительницей турниров Большого шлема, серебряным призером Олимпиады в Лондоне, победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (2004) и обладательницей Кубка Федерации (2008) в составе сборной России. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008).

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. Из россиян в него ранее были включены Марат Сафин (2016) и Евгений Кафельников (2019).