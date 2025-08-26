Чурсин отметил нервную обстановку на старте заплыва через Босфор

Заплыв состоялся 24 августа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Многие участника заплыва через Босфор суетились, пытаясь понять, куда идти и что делать. Об этом ТАСС рассказал участник заплыва Серафим Чурсин.

Одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор был россиянин Николай Свечников, на финише он не появился. Его поиски ведутся.

"Большое скопление людей и нервная обстановка на старте, все суетятся и в панике пытаются понять, куда им идти и что делать. Также оказывает дополнительный стресс на нервную систему, которая и так "расшатанная" на такой жаре. Многие не спали ночью, переживали, кто-то прилетел и сразу поехал на старт после бессонной ночи", - сказал Чурсин.

"Еще одно замечание - это разминка. Не все пловцы накануне старта разминались на корабле, либо делали это очень вяло. Вместо того, чтоб получить испарину и разогнать пульс до старта, чтобы запустить процессы метаболизма, люди просто стояли и ждали старта, а потом резко бежали и прыгали с понтона", - добавил собеседник агентства.