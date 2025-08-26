По его словам, альпинисты нередко недооценивают риски

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Недооценка рисков является самой частой причиной трагедий альпинистов. Об этом ТАСС рассказал старший координатор общественного альпинистского спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

Как ранее сообщал ТАСС, спасательная операция по поиску и помощи альпинистки Натальи Наговициной отменена из-за погодных условий. В понедельник к месту нахождения альпинистки планировалось направить дрон. В случае обнаружения признаков жизни Наговицину попытались бы спасти. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин сообщил ТАСС, что альпинистку признают пропавшей без вести.

"Ну, к сожалению, это недооценка рисков. То есть, когда ты совершаешь восхождение, особенно сложное, то ты должен спланировать этот маршрут. Ну, во-первых, ты должен оценить свои силы и подобрать маршрут, который тебе по силам. Вот когда я с новичками своими про альпинизм общаюсь, я им всегда говорю, ребят, в горах есть правило "30 30 30", - отметил Овчинников.

"Первые 30% сил ты должен потратить на восхождение. Еще 30% у тебя должно остаться на спуске, потому что спуск не легче, чем восхождение. То есть восхождение - это не только подняться на высшую точку, но и спуститься с нее, то есть у тебя 2 части восхождения. И 30% ты должен оставить про запас на случай плохой погоды, непредвиденной ситуации, осложнений каких-то от тебя независимых и так далее", - добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что транспортировать российскую альпинистку с пика Победы невозможно. Наговицина не может передвигаться из-за сломанной ноги и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На несколько сотен метров ниже находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму.