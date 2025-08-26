Спасательная операция по поиску и помощи россиянки Натальи Наговициной на пике Победы прервана из-за погодных условий

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Неорганизованность и случайное комплектование группы альпинистов привели к трагедии на пике Победы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал старший координатор Альпинистского общественного отряда, директор АНО "Высшая горная школа" кандидат медицинских наук Алексей Овчинников.

Как ранее сообщал ТАСС, спасательная операция по поиску и помощи россиянки Натальи Наговициной на пике Победы прервана из-за погодных условий. В понедельник к месту нахождения альпинистки планировалось направить дрон, однако сделать это не удалось из-за непогоды.

"В чем проблема таких коммерческих восхождений, с которым мы в данном случае имеем дело, - люди случайно собираются в группу. Эти вершины раньше покоряли спортивными командами - шли мужики, пять-шесть человек, которые 10 лет ходят друг с другом. Все знают - кто как ест, кто как спит, кто как ведет себя в работе или на маршруте. Они могут только на друга положиться. Если у кого-то что-то случается, как, например, в данном случае - нога сломалась, или рука, они могут его вытащить оттуда. Это был советский суровый коллективный вид спорта, где была взаимовыручка", - сказал Овчинников.

"Сейчас в этой группе мы что видим? Три случайно собравшихся человека, причем еще и не говорящих на одном языке. Один итальянец, один немец и наша русская женщина, с ними гид - четыре человека. Как только случилось ЧП - она сломала ногу, гид повел двух оставшихся клиентов вниз, один из них умер - итальянец. Гид всех оставил, увел вниз немца. Получили две смерти в одной группе. Это говорит о том, что что-то было не так с организацией", - отметил эксперт.