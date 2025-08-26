Захар Петров рассказал о позитивном отношении иностранцев к российским гребцам

ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходил в Италии с 20 по 24 августа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Иностранные спортсмены тепло встретили россиян на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Италии. Об этом ТАСС рассказал пятикратный чемпион мира каноист Захар Петров.

На прошедшем в Милане чемпионате мира Петров завоевал две золотые медали.

"Отношение к нам было позитивное. Нас очень тепло приняли в Милане. Нам все очень понравилось, только положительные эмоции, негатива не было", - сказал Петров.

Соревнования проходили с 20 по 24 августа. Российские спортсмены выступали на мировом первенстве в нейтральном статусе.