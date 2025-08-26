На турнире в Милане россиянин завоевал две золотые медали

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россиянин Захар Петров считает успешным свое выступление на прошедшем в Италии чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом Петров рассказал ТАСС.

На турнире в Милане россиянин завоевал две золотые медали. Во вторник российские спортсмены вернулись с чемпионата мира.

"Очень рад вернуться домой, эмоции нереальные. Мое выступление было успешным, я завоевал две золотые медали. Год прошел не зря, я сделал, что хотел", - сказал Петров.

"В этом году чемпионат мира был намного тяжелее, чем в прошлом, потому что тогда люди готовились к Олимпийским играм, а в этом - к чемпионату мира. Мои результаты показывают, что на сегодняшний день я один из сильнейших спортсменов мира, но спортсмены из других стран не будут спать, они будут улучшать свое время, поэтому нужно дальше тренироваться и работать", - добавил собеседник агентства.

Соревнования проходили с 20 по 24 августа. Российские спортсмены выступали на мировом первенстве в нейтральном статусе.