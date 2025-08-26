Ранее стало известно, что IIHF приняла решение отстранить Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, на четыре года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил генеральный директор хоккейного клуба "Сочи" Игорь Григоренко оспорит решение. Об этом журналистам заявил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

"Я связался с ним, он рассказал, как это произошло. Мы вынуждены были отстранить его, потому что обязаны подчиняться по закону WADA (Всемирное антидопинговое агентство - прим. ТАСС) и РУСАДА (Российское антидопинговое агентство - прим. ТАСС). С его слов, он не согласен и будет разбираться с этим решением, подаст в суд".

По информации "Советского спорта", Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, на четыре года. Срок отсчитывается с 12 августа 2025 года. Как отмечает источник, решение было принято на основании базы LIMS, где фиксировались в том числе положительные допинг-пробы, скрываемые командой бывшего начальника Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в 2011-2015 годах.