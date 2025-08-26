Количество проверяемых РУСАДА игроков КХЛ увеличится на 10%

КХЛ подпишет новый договор с РУСАДА на следующий год

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Количество проверяемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) игроков Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) увеличится в следующем году на 10%. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

"Мы хоть и отдельная профессиональная лига, все равно обязаны по закону РФ подчиняться законам WADA [Всемирного антидопингового агентства] и РУСАДА. Это большой политический вопрос на уровне Олимпийского комитета России, министерства спорта, правительства, - сказал Морозов. - Пока живем в тех параллелях, которые есть. Также на следующий год подписываем договор с РУСАДА, по которому наши игроки в увеличенном объеме на 10% будут проверяться".