В ней будет предусмотрен вопрос регулирования потолка зарплат

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Новая стратегия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет предусматривать вопрос регулирования потолка зарплат. Об этом рассказал журналистам президент лиги Алексей Морозов.

"Нынешняя стратегия действует до 2026 года. Вчера мы собирались с топ-менеджерами, намечали план действия по следующей стратегии. Институт потолка зарплат там будет", - сказал Морозов.

"Вчера приступили к прописыванию новой стратегии, потом будем получать мнение клубов по маркетингу, зарплатной части", - добавил президент КХЛ.