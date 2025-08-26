Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее анонсировал создание единого оператора спортивного судейства для всех игровых видов спорта

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) пока не имеет информации о едином операторе спортивного судейства. Об этом журналистам заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

В августе министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил газете "Коммерсант", что в России будет создан единый оператор спортивного судейства для всех игровых видов спорта.

"Информации у нас нет, у нас есть свое положение по судейству, есть свои комитеты, - сказал Морозов. - У нас в этом году прошли большие изменения в судейском направлении, увеличены премии, контракты, с каждым судьей подписано положение о премировании. Работа ведется, и мы можем это все показать в Минспорте, так как мы на данный момент не понимаем, как это все будет работать".

"Также мы взяли на себя тяжелое решение разработать автоматическое назначение судей. Это тяжелая работа, попытаемся с ней справиться. Чтобы какого-то судью, которому тяжело психологически, не назначать на матчи какой-то команды", - добавил Морозов.