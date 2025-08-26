Наговицина и ее спутник нарушили главные правила альпинизма, пойдя в горы малой группой и без регистрации

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Альпинистка Наталья Наговицина и ее спутник нарушили главные правила альпинизма, пойдя в горы малой группой и без регистрации. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивного туризма России Сергей Миронов.

Как ранее сообщал ТАСС, спасательная операция по поиску и помощи Наговициной отменена из-за погодных условий. В понедельник к месту нахождения альпинистки планировалось направить дрон. В случае обнаружения признаков жизни Наговицину попытались бы спасти. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин сообщил ТАСС, что альпинистку признают пропавшей без вести.

"Если в горы идут два человека - это неправильно. Один сорвался, осталась одна. Всегда должна быть группа, - сказал Миронов. - Вопрос техники безопасности никто не отменял. Надеюсь, что спасатели поработают. Но есть непогода и другие обстоятельства".

"Когда планируются туристические маршруты, мы категорически запрещаем двойками ходить. Должна быть группа. Еще раз - один сломал ногу, и второй остается один. Порой это может закончиться гибелью обоих. Но здесь есть еще один нюанс: если официальные походы, то должна быть регистрация. Но сколько у нас диких туристов, альпинистов? Вот я захотел и полез туда, никого не поставив в известность, не сказав, какой маршрут выбрал и где буду находиться. И потом такие последствия", - добавил он.

Ранее стало известно, что транспортировать российскую альпинистку с пика Победы невозможно. Наговицина не может передвигаться из-за сломанной ноги и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На несколько сотен метров ниже находится тело итальянского альпиниста, который подходил к Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму.