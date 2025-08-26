Руководство китайского клуба считает, что выступление на более современной арене поможет раскрутить новый бренд команды

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Китайский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай Дрэгонс" будет проводить домашние матчи на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге в следующем сезоне, поскольку руководство считает, что выступление на более современной арене поможет раскрутить новый бренд команды. Об этом рассказал журналистам президент КХЛ Алексей Морозов.

7 августа китайский клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс". 3 июля стало известно, что клуб будет проводить домашние игры в новом сезоне КХЛ на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге.

"Там сменилось руководство. Мы его знаем давно, это руководство из чемпионского "Авангарда", у которого был опыт переезда в Балашиху. Команда хорошо работает в плане маркетинга. После переезда СКА в Ледовый дворец "СКА-Арена" освободилась, и руководство решило, что будет более выгодно играть на большой современной арене и раскручивать новый бренд", - сказал Морозов.

"Пришлось взять дополнительное время, чтобы переделать календарь. Его в этом году мы три раза переделывали в том числе из-за "Витязя" (клуб прекратил существование из-за недостатка финансирования - прим. ТАСС). Столкнулись с огромными задачами, которые надо было срочно решать, поскольку все клубы хотели получить календарь как можно раньше. Мы пошли на уступки в плане изменения календаря, учитывая обилие команд в Москве и области. В Петербурге много туристов, которые смогут посещать такую достопримечательность, как "СКА-Арена", - добавил президент КХЛ.