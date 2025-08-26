В "Спартаке" Голдобин был самым высокооплачиваемым игроком с зарплатой в 45 млн рублей в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Сумма контракта форварда СКА Николая Голдобина в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завышенна, из-за чего "Шанхай Дрэгонс" не стал забирать его с драфта отказов. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер китайского клуба Игорь Варицкий.

18 августа СКА забрал 29-летнего нападающего с драфта отказов, куда его ранее выставил "Спартак". По информации "Спорт-Экспресса", в "Спартаке" Голдобин был самым высокооплачиваемым игроком с зарплатой в 45 млн рублей в год.

"У нас был приоритет в плане выбора Голдобина, но в первую очередь мы отказались из-за высокого контракта. Игроки уровня Голдобина у нас уже были. Вместе с тренерским штабом приняли решение, что этот игрок нам неинтересен. Мое мнение - у него завышенный контракт", - сказал Варицкий.

По регламенту КХЛ, приоритетом в выборе игрока, выставляемого на драфт отказов, являются клубы с худшими результатами в прошлом сезоне.

Голдобин выступал за "Спартак" с 2023 по 2025 год и был лучшим бомбардиром команды.