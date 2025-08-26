Ранее сообщалось, что игрок предложил свои услуги колумбийскому "Атлетико Насьональ"

ТАСС, 26 августа. Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос не хочет покидать петербургский футбольный клуб "Зенит", несмотря на ранее появившуюся информацию о продолжении карьеры в Колумбии. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал агент игрока Луис Фелипе Поссо.

Ранее портал El Deportivo сообщил, что Барриос хочет покинуть "Зенит" по окончании 2025 года и предложил свои услуги колумбийскому "Атлетико Насьональ".

"Нет, это неправда, - сказал агент. - Вильмар не хочет покидать "Зенит". Продление контракта? У Вильмара еще два года, но все возможно"

Барриосу 31 год, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе команды из Санкт-Петербурга футболист стал шестикратным чемпионом России, дважды выиграл кубок страны и четыре раза - суперкубок. В составе сборной Колумбии полузащитник становился бронзовым призером Кубка Америки 2021 года.