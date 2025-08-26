Гладилин уверен, что "Спартак" еще успеет найти нового защитника вместо Куэсты

В клубе приняли решение отказаться от приглашения колумбийского футболиста

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" успеет до конца трансферного окна найти замену колумбийскому центральному защитнику турецкого "Галатасарая" Карлосу Куэсте, которого отказались приобретать. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин.

Ранее турецкий портал Derin Gala 1905 сообщил, что в "Спартаке" приняли решение отказаться от приглашения Куэсты, источник не огласил причины срыва трансфера.

"Спартаку" нужен новый защитник уровня Срджана Бабича. Если брать нового легионера, тогда это будет усилением, не уверен в уровне Куэсты, - сказал Гладилин. - Не так просто найти хорошего игрока с высоким уровнем, а брать просто для количества неправильно. Конечно, "Спартак" еще успеет найти нового центрального защитника до закрытия трансферного окна, свободных агентов полно. Но нужно найти такого, чтобы был как Бабич, покупка будет оправдана. Для количества покупать не надо, их уже перебор".

Куэсте 25 лет, он выступает за "Галатасарай" с февраля 2025 года. В текущем сезоне он пока не провел матчей.