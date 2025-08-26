Алекса Мумбру доставили в больницу в Тампере

ТАСС, 26 августа. Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру госпитализирован с острой инфекцией перед стартом чемпионата Европы по баскетболу. Об этом сообщила пресс-служба национальной федерации.

Мумбру был госпитализирован 25 августа, его доставили в больницу в Тампере. Сроки возвращения пока неизвестны. Обязанности главного тренера будет исполнять его помощник Алан Ибрагимагич.

Сборная Германии проведет стартовый матч на чемпионате Европы 27 августа против команды Черногории. Турнир будет проходить на территории Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершится 14 сентября.