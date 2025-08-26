Клуб КХЛ "Шанхай Дрэгонс" планирует за год определиться с домашней ареной в Китае

Команду стоит ожидать на родине максимум через два года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай Дрэгонс" надеется в течение года определиться, где будет проводить домашние матчи в Китае. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Сергей Белых.

7 августа китайский клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс". 3 июля стало известно, что клуб будет проводить домашние игры в новом сезоне КХЛ на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге.

"На определенном уровне сейчас идет обсуждение с китайскими аренами. Это все требует времени, потому что у них не везде есть ледовая подготовка, - сказал Белых. - Важно продумать технические, маркетинговые составляющие. Мы рассчитываем за год управиться или возьмем второй год на шлифовку. Через два года максимум стоит ждать "Шанхай" в Китае".

До 2020 года команда проводила домашние игры в Китае - Пекине, Шэньчжене и Шанхае.