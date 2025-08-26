Cпасатели обыскивают весь пролив, особенно на отрезке между районами Канлыджа и Куручешме

СТАМБУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Поиски российского пловца Николая Свечникова ведутся непрерывно с момента пропажи спортсмена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета Турции.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.

"С момента выявления инцидента соответствующие органы активизировали поисковые операции в этом районе, и эти усилия продолжаются без перерыва", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщило агентство DHA, информация о происшествии якобы поступила властям через 12 часов после предполагаемого времени исчезновения пловца. Получив оповещение, полиция и береговая охрана начали поиски. Как передает агентство Anadolu, спасатели ведут поиски во всем проливе, особенно на отрезке между районами Канлыджа и Куручешме, где был организован заплыв. Родственница жены Свечникова Алена Караман заявила, что турецкая полиция и морская служба не дают информации и не создают группы для поиска россиянина.