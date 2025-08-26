К поискам пропавшего в Турции пловца Свечникова присоединились волонтеры

Российский пловец пропал после заплыва через Босфор

СТАМБУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Волонтеры присоединились к поискам пропавшего после заплыва через Босфор в Турции россиянина Николая Свечникова. Об этом ТАСС сообщила родственница его жены Алена Караман.

"Поиски продолжаются, пока особых подвижек нет. Волонтеры присоединились к поискам", - сказала Караман.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.