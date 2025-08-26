В Минспорте наградили победителей конкурса "Самая спортивная семья России"

Две победившие семьи представляют Приволжский округ также в числе победителей представители Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Кировской областей, Перми, Барнаула и Приморья

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министерство спорта РФ наградило победителей Всероссийского конкурса "Самая спортивная семья России". Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

В конкурсе приняли участие семьи из всех регионов страны. Две победившие семьи представляют Приволжский округ. Также в числе победителей представители Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Кировской областей, Перми, Барнаула и Приморья.

"Сегодня в Министерстве спорта на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса "Самая спортивная семья России" в первую очередь поблагодарил участников за преданность спорту и напомнил слова нашего президента Владимира Владимировича Путина: "Если вы занимаетесь спортом, укрепляете здоровье, вы становитесь более эффективным, энергичным, хватким, целеустремленным. Это помогает добиваться успеха", - отметил Дегтярев.

"В этом году семь номинаций объединили семьи, для которых спорт стал неотъемлемой частью жизни. Мы оценивали активность в выполнении нормативов ГТО, регулярность участия в массовых соревнованиях, богатство семейной коллекции спортивных наград. Особое внимание семьям, в которых спорт объединяет несколько поколений, многодетным семьям и династиям", - добавил министр спорта.