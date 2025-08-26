Ранее сообщалось, что "Спартак" договорился о переходе защитника, но решил отказаться от трансфера, сославшись на медицинские показания

СТАМБУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Турецкий "Галатасарай" может подать в суд на московский "Спартак", если российский клуб откажется от трансфера колумбийского футболиста Карлоса Куэсты. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Осман Алтунтерим.

Ранее "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Derin Gala 1905 сообщил, что "Спартак" принял решение отказаться от трансфера Куэсты. По информации журналиста, московский клуб может не осуществить переход из-за интереса к другому игроку. Сообщается, что "Галатасарай" уже договорился со "Спартаком" о трансфере защитника, а сам футболист и его менеджеры уже несколько дней находятся в России.

Журналист отмечает, что если "Спартак" откажется от трансфера Куэсты по медицинским показаниям, то турецкий клуб обратится в суд, так как игрок уже получил все необходимые медицинские заключения от "Галатасарая".

Куэсте 26 лет, он перешел в "Галатасарай" в феврале 2025 года. В составе команды игрок провел 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Вместе с клубом защитник стал победителем чемпионата и Кубка Турции. До переезда в турецкую команду он выступал за "Генк", выиграв с ним чемпионат и Суперкубок Бельгии.

За сборную Колумбии Куэста принял участие в 23 матчах. Защитник является серебряным призером Кубка Америки (2024).