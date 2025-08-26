Футболист отличился в матче Кубка России с "Пари НН"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский футболист Илья Самошников забил гол в дебютном матче за московский "Спартак" после перехода из столичного "Локомотива".

Самошников отличился на 36-й минуте матча третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России с командой "Пари Нижний Новгород". После его гола счет стал 2:0 в пользу "Спартака".

27-летний Самошников перешел в "Спартак" 19 августа. За "Локомотив" он выступал с лета 2023 года после перехода из казанского "Рубина". В составе железнодорожников игрок провел 70 матчей в различных турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. На счету защитника 4 игры в составе сборной России, в которых он отличился 1 раз.