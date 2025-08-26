Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу красно-белых

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Лукойл-Арене" в Москве.

Забитыми мячами в составе "Спартака" отметились Роман Зобнин (12-я минута), Илья Самошников (36) и Даниил Зорин (88), на 69-й минуте игрок "Пари НН" Вадим Пигас отправил мяч в свои ворота.

Самошников забил гол в своем первом матче за московский "Спартак" после перехода из столичного "Локомотива". Трансфер состоялся 19 августа.

"Спартак" набрал 7 очков и вышел на 1-е место в группе C. "Пари НН" с 3 очками располагается на 3-й строчке. 27 августа в матче третьего тура "Ростов" (0 очков) примет махачкалинское "Динамо" (5 очков).

В следующем туре "Спартак" 18 сентября примет "Ростов", "Пари НН" 16 сентября дома сыграет с махачкалинским "Динамо".

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).