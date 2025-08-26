В матче Кубка России с "Пари НН" защитник отметился забитым мячом

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" доволен первым матчем защитника Ильи Самошникова в составе команды, он показал себя хорошо в игре с "Пари Нижний Новгород". Об этом журналистам рассказал тренер "Спартака" Ненад Сакич.

Во вторник "Спартак" дома обыграл "Пари НН" со счетом 4:0 в матче третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. Самошников провел первый матч за красно-белых и забил гол.

"Хочу поблагодарить ребят за победу, за игру, забили четыре мяча, победили заслуженно, - сказал Сакич. - Самошников провел хороший матч, мы довольны тем, как он играл. Он присоединился только на неделе, мало провел тренировок, еще вольется. Но сегодня мы им довольны".

В игре не приняли участия защитник Срджан Бабич, полузащитники Кристофер Мартинс и Маркиньос. "Бабича, Мартинса, Маркиньоса решили приберечь. Надеюсь, что все трое будут в распоряжении в матче с "Сочи", - добавил Сакич.