Защитник отметился голом в матче Кубка России с "Пари НН"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Илья Самошников остался в хорошем настроении после своего дебюта за красно-белых. Об этом он рассказал журналистам.

Во вторник "Спартак" дома победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 4:0 в матче группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. Самошников провел первый матч за "Спартак" и отметился голом.

"Настроение хорошее, я доволен дебютом. Что касается голов, то я сделал свою работу. Кинул аут, а ребята поборолись и забили (в эпизоде с первым голом после аута в исполнении Самошникова отличился Роман Зобнин - прим. ТАСС). Важно ли было забить? Главное, что победили и отыграли на ноль", - сказал Самошников.