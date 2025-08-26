Бывший тренер "Кайрата" Шпилевский прокомментировал выход клуба в Лигу чемпионов

"Кайрат" стал вторым клубом из Казахстана, вышедшим в основную стадию Лиги чемпионов, после "Астаны"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Казахстанский "Кайрат" движется в правильном направлении, не меня стиль игры перед выходом в Лигу чемпионов. Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский, который ныне работает в "Пари Нижний Новгород".

Во вторник "Кайрат" вышел в основной этап Лиги чемпионов. В раунде плей-офф квалификации казахстанская команда прошла шотландский "Селтик" (0:0, 0:0, 3:2 по пенальти). Шпилевский работал главным тренером "Кайрата" с 2018 по 2021 год.

"Чувствую свою причастность? Я чувствую. Я успел, конечно, первый тайм посмотреть, концовку. Перед игрой пожелал удачи ребятам и тренерскому штабу, всем, кто в клубе работает. Обязательно сейчас поздравлю", - сказал Шпилевский.

"Конечно, у меня роль другая, мой вклад уже не тот, который был. Но все равно я вижу, как "Кайрат" играет в тот стиль, который мы вместе проявляли, дальше в этом направлении работают. Так должно работать, а не каждые два месяца перестановки. Это не в защиту себе, а как должно работать", - добавил он.

"Кайрат" стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться "Астана".