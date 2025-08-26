По мнению форварда, успехи в последних матчах помогают игрокам красно-белых почувствовать уверенность

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" набрали хороший ход в последних матчах и стали более уверенными. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Спартака" Антон Заболотный.

Во вторник "Спартак" дома победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 4:0 в матче группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России.

"Никаким образом не давит, что еще не удалось забить за "Спартак". Мы начинаем хорошую серию, набрали неплохой ход и продолжаем работать. Когда есть хороший результат, удовольствие приходит. Когда есть хорошая игра, но нет результата, эмоции уходят в пустую. Сейчас мы выигрываем, нам хорошо играется, и уверенности от этого больше", - сказал Заболотный.