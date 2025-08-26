Матчи с участием ЦСКА и "Динамо" продолжат программу третьего тура "пути РПЛ" Кубка России

ЦСКА сыграет с "Балтикой", "Динамо" - с "Крыльями Советов", также в среду "Краснодар" встретится с "Сочи", "Ростов" - с "Динамо" из Махачкалы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Программа третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу продолжится в среду четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Крылья Советов" - "Динамо" (Москва), "Сочи" - "Краснодар", "Ростов" - "Динамо" (Махачкала) и "Балтика" - ЦСКА.

В одном из заключительных матчей дня ЦСКА на выезде сыграет с калининградской "Балтикой", встреча начнется в 20:45 мск. Команды довольно хорошо стартовали в РПЛ, армейцы с 14 очками идут 2-ми, калининградцы с 12 очками располагаются на 4-й позиции. Команды выступают в группе D, здесь у "Балтики" не все так хорошо, калининградцы после двух туров без набранных очков идут 4-ми, ЦСКА с 4 очками занимает 2-е место. Матч их соперников по группе - московского "Локомотива" (3 очка) и тольяттинского "Акрона" (5) - пройдет в четверг в Москве.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча шестого тура РПЛ с "Акроном" (3:1) рассказал, что проблем с ротацией перед матчем Кубка России нет. Ранее состав команды пополнили Жоао Виктор, Рамиро Ди Лусиано, Даниэль Руис, также после травмы восстановился Артем Шуманский. "Шуманский восстановился и очень хорошо вышел на замену. На кубковый матч я постараюсь вновь выбрать лучшую команду, чтобы победить, - сказал Челестини, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА. - Сейчас у нас нет проблем с ротацией, что, безусловно, является позитивным фактором".

Также в среду пройдут два матча группы B. Московское "Динамо" на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов" (16:15 мск), "Краснодар" в гостях сыграет с "Сочи" (18:30 мск). В таблице квартета с 4 очками лидируют "Крылья Советов", далее идут "Краснодар", "Динамо" (по 3) и "Сочи" (2). "Динамо" на прошлой неделе прервало серию из четырех матчей без побед во всех турнирах, команда на своем поле обыграла "Пари Нижний Новгород" (3:0).

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин рассказал, что в матче с "Крыльями Советов" в состав может вернуться молодой полузащитник Виктор Окишор. "Шансы такие же, как у всех остальных. Будет хорошо выглядеть - будет играть, - сказал Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба бело-голубых. - Сейчас же он травмирован - у него был ушиб спины, и сейчас он лечится. На кубковую игру он уже, наверное, будет в заявке".

В другом матче дня "Ростов" дома встретится с махачкалинским "Динамо", игра начнется в 20:45 мск. "Динамо" из Махачкалы занимает 2-е место в турнирной таблице группы C с 5 очками, "Ростов" без набранных очков идет последним. 26 августа московский "Спартак" (7 очков) на своем поле обыграл "Пари НН" (3) со счетом 4:0.

О Кубке России

Кубок России сохранил свой формат - с сезона-2022/23 турнир разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).