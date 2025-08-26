Теннисистка Александрова вышла во второй круг US Open

В первом круге россиянка победила представительницу Латвии Анастасию Севастову

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову в матче первого круга US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Александровой, посеянной на турнире под 13-м номером. Севастова не получила номера посева. Во втором круге российская теннисистка сыграет с китаянкой Ван Синьюй, занимающей 34-е место в мировом рейтинге.

Александровой 30 лет, она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023, 2025) и Roland Garros (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Севастовой 35 лет, она располагается на 233-й строчке в мировом рейтинге. Спортсменка выиграла четыре титула WTA. В 2018 году она дошла до полуфинала US Open.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).