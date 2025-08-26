Российская теннисистка уступила немке Лауре Зигемунд

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла представительнице Германии Лауре Зигемунд в матче первого круга US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 в пользу Зигемунд, которая выступает на турнире без номера посева. Шнайдер была посеяна под 20-м номером. Во втором круге теннисистка из Германии сыграет с победительницей встречи между россиянкой Анастасией Захаровой и представляющей Армению Элиной Аванесян.

Шнайдер 21 год, она занимает 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в паре спортсменка выиграла два трофея. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Зигемунд 37 лет, она располагается на 52-й строчке в мировом рейтинге. Немка выиграла два титула WTA. В текущем сезоне спортсменка дошла до четвертьфинала Уимблдона, а в 2020 году завершила выступления на этой же стадии Roland Garros.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).