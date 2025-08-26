На чемпионате мира по футболу в США ожидают лидеров 48 стран

Турнир пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Американские власти рассчитывают, что на чемпионат мира по футболу 2026 года в США приедут почти 50 мировых лидеров. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил руководитель рабочей группы администрации Соединенных Штатов по подготовке к чемпионату мира Эндрю Джулиани.

"Приезжают [команды из] 48 стран. Я ожидаю, что лидеры этих 48 стран, возможно, приедут на стартовые матчи", - отметил он. "Конечно, много чего произойдет в следующие 289 дней с геополитической точки зрения. Это, вероятно, повлияет отчасти на ситуацию", - добавил Джулиани.

"Футбол очень важен для большого числа стран мира", и президент США Дональд Трамп "знает это лучше, чем кто бы то ни было", продолжил он. "Думаю, он готов использовать все, что должен, чтобы в действительности обеспечить мир во всем мире. Во многих случаях речь идет о спорте, спортивной дипломатии, являющейся для любых иностранных лидеров, которые необязательно сходятся во мнении [с Трампом], отличной возможностью в действительности сесть [за стол переговоров] и добиться этого (искомых результатов - прим. ТАСС)", - отметил глава рабочей группы.

По его словам, Трамп "понимает, что речь идет об отличной возможности собрать мир". "И, будем надеяться, когда 11 июля будущего года чемпионат мира начнется, у нас будут какие-то новости", - резюмировал он.

Отвечая 22 августа на вопросы журналистов в Белом доме в присутствии президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, Трамп заявил, что рассчитывает на приезд президента России Владимира Путина на турнир в следующем году. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.