В стартовом круге US Open российский теннисист обыграл француз Гаэля Монфиса

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин победил француза Гаэля Монфиса в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Сафиуллина, который не получил номер посева на турнире. Во втором круге россиянин сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима, посеянного под 25-м номером.

Для Сафиуллина это первая победа на турнирах Большого шлема в нынешнем сезоне. Ранее теннисист проиграл австралийцу Танаси Коккинакису на старте Открытого чемпионата Австралии, в первой игре Открытого чемпионата Франции уступил американцу Фрэнсису Тиафо, а в стартовой встрече на Уимблдоне не смог справиться с итальянцем Лучано Дардери.

Сафиуллину 28 лет, он занимает 94-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2023).

Монфису 38 лет, он находится на 49-й позиции мирового рейтинга. Француз завоевал 13 титулов ATP. Теннисист дважды доходил до полуфинала на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции (2008) и на Открытом чемпионате США (2016). В 2016 и 2022 годах спортсмен дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1997), Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).