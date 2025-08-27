Специалист возглавил команду в июне

ТАСС, 27 августа. Выход в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является недостаточной задачей для нижнекамского "Нефтехимика", поскольку главный тренер Игорь Гришин ставит перед командой более амбициозные задачи. Об этом специалист рассказал "Спорт-Экспрессу".

В прошлом сезоне "Нефтехимик" не сумел пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина.

"Я ставлю задачу перед собой и командой, что выход в плей-офф - это недостаточная задача, - сказал Гришин. - Мы хотим пройти дальше, думаю, что с нашим подбором игроков мы способны на этот шаг. Просто нужна хорошая концентрация и качественная работа. И чтобы команда как можно быстрее поняла, что мы, тренерский штаб, хотим видеть и для чего делаем те или иные упражнения. Пока это понимают не все, но так случалось практически во всех моих прошлых командах. На это уходило два-три месяца, а уже потом все схватывали, и это приносило результат".

В июне "Нефтехимик" объявил о назначении Гришина на пост главного тренера. В этой должности он сменил Олега Леонтьева.