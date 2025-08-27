Спортсмены участвуют в коммерческих турнирах, а также выступили на этапе Кубка мира в Риме

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские скейтбордисты выигрывают коммерческие турниры и приняли участие в этапе Кубка мира в Риме в 2025 году. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

"Мы выигрываем относительно небольшие коммерческие соревнования. Что касается олимпийского отбора, дай бог отобраться, - сказал он. - Будем трезвы, скейтбординг в России - это что-то, что мы начали развивать недавно, поэтому сложно в первый-второй олимпийский цикл требовать от людей медали".

"Чтобы попасть на Олимпиаду, надо ездить на серию международных турниров и набирать там баллы. В этом году мы ездили на этап Кубка мира в Риме, и для многих ребят это был первый международный опыт", - добавил собеседник агентства.

Решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе на международные турниры было принято в 2023 году, однако до 2025 года они не участвовали в соревнованиях.