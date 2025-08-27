Галан назвал Панарина и Шестеркина большими фигурами в хоккее

Специалист работал с игроками в "Нью-Йорк Рейнджерс"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин являются большими фигурами в хоккее. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер команды Жерар Галлан, ныне возглавляющий клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай Дрэгонс".

Канадский специалист возглавлял "Рейнджерс" в 2021-2023 годах. Под его руководством клуб в 2022 году дошел до полуфинала плей-офф НХЛ. В том же году Шестеркин был признан лучшим вратарем НХЛ.

"Они потрясающие игроки, действительно большие фигуры в хоккее. Мне понравилось работать с ними в "Рейнджерс", - сказал Галан. - У меня исключительно положительные эмоции от этих игроков. Они большие профессионалы и хорошие люди".