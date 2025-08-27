Россиянин со скандалом уступил французу Бенжамену Бонзи

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Австралийский теннисист Ник Кирьос поддержал россиянина Даниила Медведева после поражения в первом круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Об этом Кирьос написал на своей странице в соцсети X.

Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. В третьем сете при счете 5:4 на матчболе Бонзи на корт выбежал фотограф, поскольку подумал, что игра завершилась. Француз подал первый мяч в сетку, но из-за помехи судья вернул ему право на первую подачу, что возмутило Медведева, который подбежал к арбитру прояснить возникшую ситуацию. В ходе разговора российский теннисист резко высказался в сторону судьи, намекнув, что он заинтересован в скорейшем завершении матча. После игры россиянин разбил свою ракетку.

"Медведев - лучший", - написал Кирьос.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.