Вице-президент Федерации альпинизма России отметил, что при сложных восхождениях важны малейшие детали

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Гибель альпинистов в горах может происходить по трагической случайности, поэтому при восхождении необходима слаженная команда. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

"Очень важны детали, - сказал Пятницин. - Были случаи, когда альпинист погибал из-за того, что у него унесло перчатки. Важно понимать, когда переодевать нижнее белье, как реагировать на обстоятельства. Это зависит и от слаженности команды, реакции на обстоятельства. На таких высотах очень важна каждая деталь, из-за которой может произойти трагедия".

Российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Первая попытка спасти Наговицину была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться. Группа не смогла продолжить движение из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя. 27 августа МЧС Киргизии официально признало Наговицину без вести пропавшей.

Пик Победы (7 439 метров) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов. За всю историю с пика не удалось спустить ни одного тела погибшего.