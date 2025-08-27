Игрок должен заплатить €33,3 тыс.

ТАСС, 27 августа. Финский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Микко Рантанен оштрафован окружным судом Хельсинки за неявку на место прохождения военной службы. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

По информации источника, Рантанен не явился на место службы в Гвардейский егерский полк 15 апреля 2024 года. По словам хоккеиста, он не знал, что должен был прибыть к этой дате. В то время Рантенен находился в расположении "Колорадо", за который тогда выступал. Игрок подал заявление о переносе начала службы, однако сделал это только через сутки после истечения установленного срока.

Сумма штрафа составила €33,3 тыс. Уточняется, что решение не является окончательным.

Рантанену 28 лет, он является обладателем Кубка Стэнли 2022 года в составе "Коларадо". В "Даллас" финн перешел из "Каролины" в марте 2025 года. В составе сборной Финляндии Рантанен стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года.