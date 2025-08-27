Защитник вошел в состав команды на ближайшие матчи отборочного турнира на чемпионат мира

ТАСС, 27 августа. Футболист петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, имеющий гражданство России, рад вызову в сборную Бразилии. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

25 августа был опубликован состав сборной Бразилии на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, в нем оказались Сантос и полузащитник "Зенита" Луис Энрике.

"Я рад вызову в сборную, для меня всегда будет честью играть за сборную Бразилии. Я просто должен поблагодарить бога за эту возможность", - написал Сантос .

Сантосу 31 год, он выступает за "Зенит" с июля 2019 года. 21 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Сантосу российское гражданство. В составе "Зенита" футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За сборную России защитник не провел ни одного матча, а за национальную команду Бразилии сыграл в товарищеской встрече с панамцами (2:0) в 2016 году.

В феврале Сантос вошел в расширенный состав сборной Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира, но в окончательный список не попал. Партнер международной юридической компании Sila Lawyers Михаил Прокопец тогда рассказал ТАСС, что защитник вновь будет считаться легионером в Мир - Российской премьер-лиге и не сможет сыграть за сборную России в случае появления на поле. Сборная Бразилии в ночь на 5 сентября по московскому времени примет команду Чили, а в ночь на 10 сентября на выезде сыграет с боливийцами.